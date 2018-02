López, únic aspirant a les primàries del PS

Té 7 dies per presentar les 25 firmes de militants necessàries perquè es validi la proposta i sigui proclamat candidat a cap de Govern

Pere López ha presentat l’única candidatura a les primàries per escollir l’aspirant a cap de Govern del Partit Socialdemòcrata (PS), tal com ja s’augurava. La comissió de candidatures de la formació es va reunir dimecres al vespre per analitzar les propostes presentades (era el darrer dia hàbil per poder-ho fer) i va validar l’única presentada, la de l’actual conseller general i president del partit, Pere López. Ara s’obre un nou termini de set dies, tal com van assenyalar des de la formació, perquè l’aspirant presenti les 25 signatures d’afiliats necessàries com a aval de la seva proposta, el darrer tràmit