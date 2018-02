El col·lectiu de l’ensenyament decidirà el 19 de febrer quines mobilitzacions duen a terme i la resta les secundaran

Els sindicats no faran vaga el 19 de febrer. Tot i que des d’aquest dia estaran “oficialment en vaga” atenent el preavís que han registrat a Govern, no es faran aturades. El portaveu de la plataforma sindical, Gabriel Ubach, va explicar ahir que les accions tindran lloc a partir del dimarts dia 20. I que serà el dia 19 quan col·lectius tan importants com el de l’ensenyament, el més nombrós de l’administració, decidiran quines aturades duen a terme durant el mes que ha de durar la mobilització i en quina freqüència. El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) ha convocat una