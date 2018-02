Detingut per agredir un mosso a la Seu d'Urgell

Acusat d’un delicte d’atemptat als agents

de l’autoritat i un altre d’amenaces lleus

Un home de 24 anys d’edat va ser detingut dimarts pels mossos d’esquadra de la Seu d’Urgell per un delicte d’atemptat als agents de l’autoritat i un altre d’amenaces lleus. El jove, que fa ja diversos dies que és vist per la ciutat, va indocumentat i segons han explicat fonts policials no disposa de lloc de residència que pugui ser acreditat, fet pel qual és habitual que entri als establiments per protegir-se del fred resistint-se després a abandonar el lloc. Dimarts la policia va rebre l’avís per part dels responsables d’un bar del centre de la ciutat i quan van

