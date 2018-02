DA acusa oposició i sindicats de joc brut amb l'adjudicació al germà del cap de Govern

DA va sortir ahir al pas de la polèmica per l’adjudicació d’uns serveis d’informàtica a l’empresa del germà de Toni Martí. El partit va denunciar en un comunicat l’“atac directe al cap de l’executiu” que veuen com “un nou intent de malmetre l’honorabilitat del Govern”. Per això van exigir tant els partits polítics com als sindicats, que han portat l’afer a la fiscalia, que l’oposició al “procés de canvis i transformació” que lidera l’executiu i que “no tothom està disposat a acceptar” es faci “en el marc del joc net”. La formació va defensar que el procés d’adjudicació directa (sense

