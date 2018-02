El líder de la formació socialdemòcrata serà el candidat a cap de Govern en les properes eleccions

Actualitzada 08/02/2018 a les 17:13

Redacció Andorra la Vella

L'actual conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, serà el cap de llista de la formació en les properes eleccions generals. La seva candidatura és l'única que va presentar-se a les primàries del PS, que va tancar el termini de propostes el passat dimarts i va reunir-se dimecres al vespre per analitzar-les i validar-les.

Tot i que ja s'ha aprovat la seva proposta perquè compleix amb els requisits establerts en la normativa aprovada el passat 27 de gener pel comitè directiu del PS, López encara no és el candidat oficial. Abans, ha de superar un últim tràmit. Durant els propers set dies, el polític massanenc ha d'aconseguir 25 signatures d'afiliats com a aval a la seva candidatura i, el proper dijous 15 de febrer, la comissió de candidatures de les primàries es reunirà una altra vegada per analitzar-les i validar-les. Un cop superat aquest tràmit, López ja serà proclamat guanyador i passarà a ser el candidat del PS a cap de Govern de cara a les properes eleccions generals.



Llarga trajectòria

Pere López és conseller general del PS i actualment es troba adscrit al grup mixt del Consell General. En les anteriors eleccions, ja va liderar la llista socialdemòcrata i va proclamar-se guanyador. Des de la tardor passada, a més, lidera la mateixa formació. Anteriorment havia estat conseller del comú de la Massana i també ministre de Finances, del 2009 al 2011, durant el Govern del PS.