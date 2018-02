Cinca diu que avisar 24 hores abans pot provocar “un problema major” a les famílies

El portaveu del Govern, Jordi Cinca, va instar ahir els sindicats de la Funció Pública a no convocar les vagues amb només 24 hores d’antelació després que dimarts els representants del treballadors de l’administració van advertir que la llei els permet anunciar-les amb aquest marge de temps. “Penso que ells [els sindicats] haurien de tenir la voluntat d’entendre que un dia és un termini molt just per organitzar-se”, va assenyalar Cinca en la roda de premsa posterior al consell de ministres, per afegir que “si amb 24 hores d’antelació fas saber als pares que l’endemà no poden portar els nens