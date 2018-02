El personal del servei demana a la direcció de l’hospital que rellevi Josep Gómez Jiménez com a responsable per posar fi al conflicte

Els representants del personal del servei d’urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell han tramès a la direcció del centre la substitució de Josep Gómez Jiménez com a responsable del departament. La major part dels empleats del servei consideren que el relleu de Gómez Jiménez és imprescindible per tornar a la normalitat i creuen que no té el perfil per dirigir el departament.

El col·lectiu, segons fonts properes al cas, està satisfet amb el procés de canvis que ha engegat l’actual direcció per millorar les condicions d’urgències, però insisteix en la incompatibilitat del personal amb el cap. Metges i infermeres consideren

