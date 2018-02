Liberals demana a la fiscalia que investigui les adjudicacions directes a familiars de Martí

L'executiva reclama que actuï amb celeritat per determinar si l'executiu i Toni Martí "han vulnerat la llei"

Actualitzada 07/02/2018 a les 19:55

Redacció Andorra la Vella

Liberals demana al fiscal general "la participació activa" per esbrinar si s'ha vulnerat la llei en les "adjudicacions directes de contractes entre el Govern i familiars directes del cap de Govern" sense passar pels preceptius concursos públics, segons ha informat en un comunicat. La formació reclama que Alfons Alberca "actuï d'ofici i en el més breu termini possible, per conéixer si el Govern i el cap de Govern han vulnerat la llei" arran del que qualifiquen com "preocupants informacions aparegudes en la premsa".

Liberals afirma que l'actuació de la fiscalia és necessària per "salvaguardar el correcte, impecable i independent funcionament de les institucions andorranes" i destaca que si el fiscal general no inicia accions d'ofici, el partit "considerarà la posada en marxa de les accions que cregui necessàries per a obtenir l'aclariment d'aquestes preocupants pràctiques documentades i les eventuals responsabilitats que se'n poguessin derivar" tant de Toni Martí com de l'executiu.

#3 and

(07/02/18 19:04)



#2 pintors

(07/02/18 18:15)



#1 Joan

(07/02/18 14:13)