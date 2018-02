Els pares de l'Escola andorrana demanen serveis mínims negociats per evitar problemes als alumnes

L'associació reclama al Govern que s'informi amb suficient anticipació de qualsevol canvi d'horaris

L'Associació de Pares de l'Escola Andorrana ha demanat avui al Govern i als sindicats que convoquen la vaga de funcionaris que "negociïn la prestació d'uns serveis mínims que permetin combinar el desenvolupament de la vaga amb el mínim transport possible per a les famílies", en un comunicat. Des del col·lectiu es remarca que respecte el dret de vaga "i el seu exercici efectiu per qualsevol col·lectiu de treballadors" però alerten que les aturades anunciades pels sindicats contra la nova llei de la Funció Pública "versemblantment afectarà també els docents de les escoles" i per això sol·liciten mesures per limitar l'afectació.

Els pares i mares dels centres del sistema nacional demanen tant als convocants de la vaga com al Govern, que recorden que és el "responsable últim del servei escolar", que s'informe adequadament i amb l'anticipació necessària a les famílies i a l'Associació de "qualsevol previsió de trencament de les rutines o d'alteració dels horaris durant el temps que duri la vaga".

