Andorra esdevé el 8è país amb més penetració d'Internet

Uns 75.336 usuaris utilitzen la xarxa arreu del Principat, un 98% de població

Un informe elaborat per la plataforma de gestió de xarxes socials, Hootsuite, i per la consultora digital We Are Social determina que Andorra és el vuitè país amb més penetració d’internet a nivell mundial. L’estudi, anomenat “2018 Global Digital” afirma que el 98% de la població del Principat té accés a internet al mes de gener del 2018, això suposa un total de 75.336 usuaris a la xarxa. L’estudi també conclou que tan sols el 53% de la població mundial té accés a la xarxa global. Segons el rànquing mundial Qatar i els Emirats Àrabs són els països amb més