ANDblockchain vol impulsar una moneda digital andorrana

La comissió de la CEA es reunirà amb els bancs per concretar la mesura

La comissió ANDblockchain de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) pretén incorporar els bancs per tal de crear una moneda virtual pròpia anomenada “virtus, unita, fortior”. Segons el president de la comissió de la CEA encarregada de portar a terme aquest fet, Àlex Armengol, el clúster es reunirà amb els bancs andorrans al llarg del mes de febrer per “concretar una estratègia de país”. Armengol va assegurar que actualment hi ha “més de 150 inscrits” en aquesta comissió, i va afegir que “hi ha potencial”.

Segons el dirigent, aquesta tecnologia és una “gran oportunitat per diversificar l’economia andor­rana”. Les criptomonedes utilitzen aquesta