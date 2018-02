Vicenç Mateu rep el suport del Senat i del Congrés espanyols

El síndic general, Vicenç Mateu, va ser rebut ahir al matí pel president del Senat espanyol, Pío García-Escudero, i la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, amb qui va mantenir sengles reunions per parlar de la cooperació entre els dos parlaments, i en especial de l’establiment d’una relació permanent amb la Comissió Mixta Congrés-Senat per la Unió Europea, en el context de les negociacions d’Andorra per un acord d’associació amb la Unió Europea i l’eventual necessitat de transposar la normativa que conforma el cabal comunitari a la legislació andorrana. El síndic general es reunirà avui amb la Comissió Mixta.

