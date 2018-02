Aposta per una relació concreta d’infraccions que motivi les intervencions

El ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, va reiterar ahir que és partidari de modificar l’article 87 del Codi de procediment penal per ampliar la intervenció de les comunicacions a la investigació de delictes menors. A diferència del projecte de llei per modificar aquest article que l’executiu va voler presentar fa uns mesos al Consell General per permetre les escoltes a tot tipus de delictes i que finalment va retirar, el Govern ara aposta perquè l’ampliació de les intervencions telefòniques se circumscrigui a supòsits concrets. És a dir, a una llista detallada de delictes. “El parer del Govern no