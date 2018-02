El secretari de l’USdA diu que no descarten res, mentre que el representant dels bombers sosté que hi ha informes que els avalen

Els sindicats es plantegen “portar si cal davant de la justícia el dret al salari dels treballadors que decideixin fer vaga”, i avisen que el Govern no els farà “desdir” de la mobilització si l’executiu opta per no pagar-los el temps que duri una aturada que consideren “legítima”. Ho va argumentar ahir el president de l’Associació de Bombers d'Andorra (ABA), Joan Torra. “Si la ministra té informes jurídics que diuen el contrari, que ens els dugui i ens mostri on queda regulat”, va afegir Torra. El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va corroborar-ho: “no descartem