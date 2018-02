Els sindicats demanen a la fiscalia que investigui quatre adjudicacions directes

Els col·lectius consideren que en les adjudicacions per més de 358.000 euros s'ha incomplert la Llei de Contractació Pública

Actualitzada 06/02/2018 a les 14:16

Redacció Andorra la Vella

Els sindicats de la Funció Pública han presentat aquest matí un escrit a la fiscalia general perquè investigui quatre adjudicacions per un import superior als 358.000 euros que el Govern ha fet de manera directa i sense concurs públic de feines de manteniment de programari i maquinari informàtic. El president del Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA), Salvador Prieto, en nom de tots els sindicats ha explicat que entenen que s'ha incomplert la Llei de la Contractació Pública i demanen a la fiscalia que determini si els fets són constitutius d'un delicte o una contravenció penal.

Les adjudicacions s'han fet entre l'abril del 2015, amb un import de 22.108,69 euros, i aquest mateix any, per una quantitat de 110.646,59 euros.

