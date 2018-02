El nombre de comerços creix un 6% i supera els 8.800 durant el 2017

Encamp és la parròquia on més va augmentar el nombre d’establiments respecte a l’any anterior

El Principat va tancar l’any 2017 amb 8.837 establiments actius inscrits al Registre de Comerç i Indústria, la qual cosa suposa un increment de 490 establiments, el 6%, respecte el 2016, quan es van registrar 8.347 comerços a tot el país. Segons el balanç d’Activitats Econòmiques de 2017 fet públic ahir pel departament d’Estadística, aquest augment s’explica per la diferència positiva que hi ha entre les 987 altes i les 497 baixes d’establiments que van tenir lloc al llarg del darrer any al Principat. D’aquesta manera, al 2017, amb una creació neta de 490 establiments, confirma la tendència positiva dels

