Detingut un home per maltractar la filla de la parella

Actualitzada 05/02/2018 a les 14:03

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir un home de 40 anys resident a Sant Julià de Lòria dimarts passat per maltractar la filla de la seva parella, arran de la denúncia del pare de la menor, segons informa el cos de seguretat en el balanç setmanal d'actuacions. A banda d'aquest delicte contra la integritat en l'àmbit domèstic, la policia ha hagut d'intervenir en dues ocasions més per agressions domèstiques. Són el cas d'un home de 22 anys resident al Pas de la Casa que va agredir la seva parella i un altre, escaldenc, de 24 anys que es va presentar ell mateix a la policia confessant que havia donat una bufetada a la seva parella.

Els agents va rebre també una denúncia per un delicte contra el patrimoni. La gerent d'un establiment de restauració d'Escaldes-Engordany va acudir al despatx policial per denunciar que un dels seus empleats presumptament s'hauria quedat diners de la recaptació del seu negoci. Va aprofitar l'ocasió per explicar-los que des que l'home, resident i de 47 anys, va començar a treballar al negoci ha observat un perjudici de 1950 euros en els tancaments de caixa.

Finalment, sis dels tretze detinguts que hi ha hagut al llarg de la setmana han estat per delictes contra la seguretat del trànsit. D'entre aquests, destaca un home resident de 26 anys que va donar positiu en un control rutinari amb una taxa d'alcoholèmia de 1,63 g/l i a qui, a més, se li va trobar en possessió 2,3 grams de marihuana. A la frontera, el cos de seguretat ha detingut tres persones per delictes contra la salut pública.