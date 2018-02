Un dia al Climpy

La celebració del Climpy, un projecte que pretén homogeneïtzar les dades climàtiques dels tres països que comparteixen els Pirineus, va portar a Andorra més d’una vintena d’experts en matèria de canvi climàtic que van posar en comú les dades i les seves aplicacions.

La sala de conferències de la segona planta de l’hotel Cèntric Atiram es va emplenar a poc a poc. Encara no eren ni les nou del matí i ja va començar la presentació del Climpy. Es tracta d’un taller o workshop que porta organitzacions de tres països: Espanya, França i Andorra, per parlar de dades del canvi climàtic als Pirineus en el marc d’un projecte comú. Entre elles hi ha l’Agència Estatal de Meteorologia Espanyola (Aemet), Météo France, el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) o el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (Cenma).

Perquè ens entenguem, els experts