L'associació de monitors crítics espera tenir més de cent socis

S’havia de constituir dimarts passat però uns dubtes legals ho van ajornar

L’Associació Andorrana de Professors d’Esquí i Disciplines Associades (Aapeda) espera tenir més de cent afiliats en el moment que renovi la junta. Segons Gerard Escoda, un dels monitors que es postulen per dirigir-la o per encapçalar-la, s’arribarà ràpidament a aquesta xifra, ja que “hi ha molta gent interessada que ens pregunta i que vol unir-se a nosaltres. Fàcilment serem més de cent persones”, va reconèixer. L’Aapeda havia de canviar la junta la setmana passada, però es va decidir esperar per solucionar unes qüestions legals abans. “Estàvem en plena reunió però van sorgir dubtes i vam decidir resoldre’ls abans de fer

#1 marc

(05/02/18 20:09)