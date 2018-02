El futur del tabac crea divergències entre la generació política del 1993

L’excap de Govern Albert Pintat i l’exministre Enric Pujal alerten del pes que té el sector en l’economia del Principat

La pèrdua de pes del tabac dins de l’economia del Principat en els pròxims anys en el marc de l’acord amb la Unió Europea (UE) no deixa ningú indiferent. Ni dels espectres polítics, socials i econòmics actuals, ni de la generació institucional del 1993, que va ser la que va tenir la missió de redactar i aprovar la Constitució. El futur i l’evolució de l’economia del Principat genera diversitat d’opinions entre els protagonistes polítics de fa 25 anys per la incertesa sobre la manera com evolucionarà el teixit productiu del país. Alguns en són obertament favorables perquè això permetrà obrir

#1 Pere

(05/02/18 11:56)