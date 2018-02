La mare d'un estudiant de l'institut la Valira de la Seu d'Urgell, cinquè cas de sarna

Actualitzada 04/02/2018 a les 06:59

Cynthia Sans Andorra la Vella

La mare d’un dels tres alumnes de l’institut la Valira de la Seu d'Urgell diagnosticats de tenir sarna és el cinquè cas detectat aquesta setmana a la ciutat, que s’afegeix a la de la monitora del centre. El van confirmar ahir fonts mèdiques del centre d’atenció primària (CAP), que van informar que la dona ja s’ha sotmès al tractament mèdic per erradicar el paràsit.

La por per haver estat contagiat pel brot de sarna ha fet incrementar les visites al servei de pediatria del CAP de la població. Les mateixes fonts van explicar ahir que entre dijous i dissabte el van visitar un total de 16 nens i nenes, alguns dels quals derivats directament des dels centres educatius de la ciutat en observar granellades o èczemes a la pell dels alumnes i sospitar que podien ser provocats per la infecció de la sarna. Els pediatres van descartar en tots els casos que les erosions a la pell dels petits fossin provocades per la sarna. La majoria pateixen simples dermatitis atòpiques, la malaltia cutània més freqüent en la infància, que es caracteritza per la pell seca amb la presència d’èczema amb granellades i, de vegades, de butllofes i descamació segons el grau de l’atòpia. Com a mínim cinc adults més han anat al CAP.

Fonts mèdiques van donar ahir alguns detalls per ajudar a identificar la sarna. En aquest sentit van explicar que la lesió que provoca “és molt variable i inespecífica”, però que està sempre localitzada als canells, les cares laterals dels dits i les mans, els colzes i les natges, i que va sempre acompanyada per “una picor intensa, sobretot durant la nit”.