Una onada de fred polar arriba a les parròquies baixes

S’espera que nevi el cap de setmana però sobretot cauran les temperatures

Una onada de fred polar arribarà aquest cap de setmana i provocarà una baixada generalitzada de les temperatures. També hi haurà vent i precipitacions en forma de neu. El director de Protecció Civil, Francesc Areny, explica que malgrat que no es preveu una forta nevada, “només uns cinc centímetres a les parts altes”, el fet que bufi el vent farà que la sensació de fred sigui molt superior. “En principi demà a la tarda [per avui a la tarda] pararà de nevar però diumenge hi podria tornar. Segur, però, que la setmana que ve les temperatures seran molt baixes.” El