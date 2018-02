El PS presenta el recurs al TC per la destitució de Pere López com a president del grup mixt

Actualitzada 03/02/2018 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata (PS) va presentar ahir formalment el recurs d’inconstitucionalitat contra el síndic general, Vicenç Mateu, per la manera com va procedir a destituir Pere López com a president del grup mixt. En concret, la formació reprova la decisió del síndic general perquè creu que Mateu es va excedir en les seves competències i perquè es van vulnerar els drets dels consellers generals. De fet, la formació ja va anunciar durant el bloqueig al grup mixt per decidir qui ocuparia la presidència que tenia la intenció de presentar un recurs al Tribunal Constitucional per la manera d’actuar del síndic i els consellers generals del PS van tirar endavant el recurs després de rebre l’aval de l’executiva del partit el mes passat. L’arribada dels ex-consellers liberals al grup mixt va desembocar en una disputa entre López i Josep Pintat per determinar qui liderava aquesta part del Consell General. El polític lauredià n’és ara el president mentre que López n’és el president suplent.

#1 observador perplex

(03/02/18 09:22)