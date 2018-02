Ladislau Baró critica l'actitud “obstruccionista” que ha tingut el grup mixt

DA mourà fitxa per desbloquejar la situació de bloqueig per la representació al Consell d'Europa. El president del grup parlamentari, Ladislau Baró, va donar a entendre ahir que la formació taronja pot acabar rellevant Carles Jordana com a membre titular de la delegació a l'ens europeu per posar-hi al seu lloc una consellera i complir així amb el reglament pel que fa a la paritat entre homes i dones. Això pot acabar passant si el conseller general d'SDP, Víctor Naudi, “no mou posició”.

Segons Baró, la formació taronja, que es reunirà dimarts per analitzar aquesta proposta, no tindrà “una actitud obstruccionista”

#1 Gran problema nacional

(03/02/18 11:07)