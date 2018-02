L’extreballadora a qui el propietari d’una immobiliària va denunciar per sostreure diners i informació defensa que només tenia contactes propis que no poden negar-li utilitzar.

olèmica per una detenció. Una resident de nacionalitat espanyola de 39 anys va ser arrestada l’11 de gener per un presumpte delicte contra el patrimoni, per la denúncia el 5 de desembre del titular de la immobiliària d’on havia plegat al novembre. L’empresari l’acusava de presumiblement “haver-se apoderat de dades sensibles i honoraris”, segons la policia. Tot i que la investigació segueix oberta per esclarir els fets, la Batllia va posar-la en llibertat sense càr­recs ni fiança. Ella, que respon a les inicials L. V., assegura que va acceptar l’escorcoll, a més d’entregar fins i tot “els apunts escrits a