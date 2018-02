El sistema actual de prima per antiguitat fa que un funcionari rebi 410.000 euros per aquest concepte en una vida laboral de 40 anys

El sistema actual de primes per antiguitat en l’administració comporta que un funcionari cobri al llarg d’una carrera de 40 anys a l’administració 410.000 euros, tal com es recull en la documentació que els sindicats de la Funció Pública van entregar als presents en l’assemblea de dimecres on es va decidir convocar una vaga indefinida. El model de triennis en vigor és acumulatiu. La prima és, en aquest moments, de 104 euros mensuals per tretze pagues i, per tant, un funcionari passa a tenir un sobresou quan fa tres anys que és a l’administració de 1.352 euros anuals. Aquesta prima

#51 estevet

(02/02/18 17:59)



#50 Proposo

(02/02/18 17:44)



#49 ara a demanar perdó per trolls

(02/02/18 17:29)



#48 Egoisme total

(02/02/18 17:25)



#47 Comp&Ben

(02/02/18 17:08)



#46 A la puta calle !

(02/02/18 16:46)



#45 Inociativa popular

(02/02/18 16:18)



#44 Ramon

(02/02/18 15:19)



#43 MARKLIN2

(02/02/18 15:13)



#42 john

(02/02/18 14:52)

Veure’n més