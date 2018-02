Diuen que el preu dels carburants ha anat a l’alça i defensen un increment del 5,1%, per compensar

Les empreses que ofereixen el transport d’autobús consideren insuficient l’augment de preus, de l’1,8%, que va anunciar el ministre de Finances, Jordi Cinca, després de la reunió del consell de ministres que es va celebrar dimecres. El president de la Cooperativa Interurbana, Gabriel Dallerès, reconeix que encara no ha rebut la notificació oficial per part de Govern, però que la pujada de cinc cèntims en el preu del bitllet senzill “està per sota l’increment dels costos de transport”, i que “no correspon a l’augment que vam sol·licitar i que estava fet en base als números que va presentar el departament

#4 Transport q fa pena

(02/02/18 14:35)



#3 Private businees

(02/02/18 10:11)



#2 FrancAnd

(02/02/18 08:14)



#1 El carburant no ho és tot

(02/02/18 07:56)