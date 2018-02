La cursa de banders presenta dos traçats en la segona edició

Actualitzada 02/02/2018 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

El director del cos de banders, Miquel Rossell, i el cap d’unitat, Albert Cabanes, van presentar ahir la segona edició de la cursa de banders que presenta un doble traçat i que se celebrarà el 21 d’abril al Vedat d’Enclar. Per aquesta ocasió, a més del recor­regut llarg de 16 quilòmetres i 2.100 metres de desnivell, s’afegirà un nou recorregut, més accessible, de 10 quilòmetres i 1.140 metres de desnivell.

Des de l’organització esperen igualar o superar la xifra de la setantena de participants de l’anterior edició, i recorden que el preu de la inscripció i tots els beneficis aniran destinats a l’organització benèfica Hi arribarem. En finalitzar la carrera i amb la voluntat de fer-la més popular, s’oferirà una arrossada oberta als corredors i a qualsevol persona que s’hi vulgui apuntar per un preu de 6 euros.