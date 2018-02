Els consellers de la Constitució celebren els 25 anys de l'aprovació del text

Els parlamentaris i membres de la sindicatura que van participar en l'elaboració de la Carta Magna han recordat l'aniversari

Foto de família per celebrar que avui fa 25 anys que es va aprovar la Constitució

Les escales de Casa de la Vall han estat l'escenari d'una foto de família dels consellers i membres de la sindicatura que van participar en les dues legislatures en les quals es va preparar la Contitució per celebrar que avui fa 25 anys que es va aprovar el text. Els parlamentaris han recordat el treball que es va fer per redactar la Carta Magna i han celebrat un dinar de germanor amb l'assistència de qui era en aquell moment representant del Copríncep Miterrand, Jean Yves Caullet, i l'antic delegat del Copríncep Martí Alanis, Nemesi Marqués, i l'antic secretari de la delegació permanent del Copríncep episcopal, Joan Massa.

L'ex-síndic Albert Gelabert ha comentat que si s'han de fer canvis de la Constitució "és millor fer un text nou" i l'ex-síndic Josep Maria Beal ha destacat que "no s'ha d'oblidar el passat i l'esperit de fa 25 anys" i que la Carta Magna es va fer "sobre alló tradicional".