El PS demana informació per l'adjudicació a l'empresa Spai del manteniment informàtic

El conseller general del PS Pere López va presentar una demanda d’informació a Sindicatura perquè el Govern expliqui els detalls del contracte per al manteniment dels equips i programes informàtics del departament de sistemes d’informació (DSI), que es va aprovar fa uns dies i que dimecres passat va sortir publicat al BOPA. En un comunicat emès ahir, la formació socialdemòcrata afirma que aquesta adjudicació “feta de forma directa i amb un import considerable provoca dubtes. Per això, es considera important poder tenir tota la documentació possible sobre la mateixa per, un cop analitzada, esvair-los o acabar de confirmar-los”, indiquen.

