Els tabaquers volen un diferencial fix

Els fabricants traslladen al Govern que s’estableixi una llista de preus públics per reduir el problema amb el contraban

Els fabricants de tabac han traslladat al Govern una proposta per establir un diferencial fix d’un 35% respecte al preu de venda a Espanya. El projecte, segons diverses fonts del sector tabaquer, ha estat consensuat per la major part dels fabricants, encara que el representant d’alguna de les marques low cost s’hi oposa. El model seria similar al que s’aplica des de fa anys amb la benzina. De forma oficial els preus a Andorra no es poden anar ajustant als d’Espa­nya, però de forma extraoficial els carburants a Andorra es van adaptant per mantenir un marge d’entre el 15% i