El Saló del videojoc inclourà la formació com a novetat

La novena edició del Saló del videojoc presenta la novetat de les activitats relacionades amb la formació. Se celebrarà del 16 al 18 de febrer al Prat del Roure però utilitzarà nous espais, com ara la Universitat d’Andorra, els cinemes d’Illa Carlemany o el Museu World Champion.

Andorra Telecom i la universitat oferiran una xerrada al centre lauredià sobre els estudis de disseny gràfic. També hi haurà una taula rodona amb experts i tres activitats per als més petits, un taller fet pel Museu Thyssen i dos més de programació júnior.

#1 Societat 3.0

(01/02/18 11:15)