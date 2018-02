Entre el funcionariat encara hi ha dubtes sobre com i quan es farà

Unanimitat entre els funcionaris per anar a la vaga Assemblea general convocada pels sindicats de la Funció Pública Fernando Galindo

Actualitzada 31/01/2018 a les 21:54

Redacció Andorra la Vella

Els funcionaris convocaran la vaga general contra la reforma de la Llei de Funció Pública. Així ho han decidit a la votació de l'assemblea general que ha tingut lloc aquesta tarda. Els representats sindicals han deixat clar que la seva intenció sempre ha estat negociar a la taula de funció pública, però que des del govern no s'ha volgut i que, per tant, s'han vist obligats a convocar-la, després d'haver esgotat totes les vies.

Entre el funcionariat, però, encara hi ha certs dubtes sobre com es farà i quan es convocarà la vaga general. El que tenen clar és que, tenint en compte que el govern no ha volgut asseure's a negociar, no seran ells qui marcaran els serveis mínims. Els sindicats han dit que la vaga és una forma de negociar i de poder ser escoltats i que han volgut portar-la a l'assemblea per no haver de treballar en una hipòtesi.

