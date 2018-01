L’executiu valorarà les condicions en què s’ha de desenvolupar l’aturada quan sàpiga el suport que tindrà dins l’administració

El Govern decidirà si cal estipular serveis mínims per la vaga de treballadors de l’administració general en funció del suport que tingui i dels sectors als quals afecti. Fonts de l’executiu van indicar ahir que quan sàpiguen l’abast que tindrà l’aturada i quants col·lectius de treballadors la secunden valoraran les necessitats i les condicions en les quals s’ha de desenvolupar. Tots els treballadors de l’administració estan convocats a una assemblea que tindrà lloc aquesta tarda i on es votaran les accions de rebuig a la Llei de la Funció Pública, entre les quals hi ha la convocatòria d’una vaga general

