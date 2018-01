El preu del paquet a Andorra és superior al d’alguns països de la Unió Europea

Andorra negocia l’acord d’Associació amb la Unió Europea i una de les qüestions més complexes fins al moment és el futur del tabac. Hi ha un principi d’acord perquè el producte es pugui beneficiar d’un règim transitori de 30 anys però el govern francès ha manifestat un posicionament més dur, tot condicionant el seu suport a la transitorietat de 30 anys a un augment progressiu del preu del paquet de tabac al Principat per equiparar-lo, com a mínim, al del país més barat dels vint-i-vuit que configuren la Unió Europea en un termini de temps que encara no s’ha determinat

#3 Lluert

(31/01/18 11:36)



#2 Andorra for sale

(31/01/18 09:24)



#1 Peret

(31/01/18 08:52)