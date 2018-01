Professionals i empreses presentaran als joves les oportunitats laborals del sector del joc

Activitats de formació al Saló del Videojoc Presentació del Saló del Videojoc aquest matí Andorra Telecom

Actualitzada 31/01/2018 a les 13:34

Redacció Andorra la Vella

El novè Saló del Videojoc que organitza Andorra Telecom del 16 al 18 de febrer inclourà aquest any activitats de formació per iniciar els estudiants en les possibilitats laborals que ofereix el sector, segons s'ha destacat en la presentació d'aquest matí. El saló es farà en localitzacions com la Universitat d'Andorra on hi haurà cinc activitats. La primera la impartiran el 15 de febrer al centre professors de l'U-Tad Centro Universitario de Tecnologia i Arte Digital per introduir els alumnes universitaris i de formació professional al món del disseny, la programació i les possibilitats professionals que ofereixen els videojocs.

Els cinemes Illa Carlemany seran altre dels escenaris on hi haurà activitats de professionals, com una taula rodona d'experts on participarà un desenvolupador de l'empresa Kaleidogames. I també un taller organitzat pel Museu Carmen Thyssen, Have an Art day. El quadre pixelat, perquè els infants puguin percebre el pixel des del punt de vista d'un pintor.

Al saló se suma la col·laboració de l'ambaixada de França que servirà per mostrar videojocs creats al país veí. Hi participaran l'empresa Masseka Game Studio, de Tolosa, per presentar el videojoc per a plataformes mòbils Kissoro, i Zero Games Studios que avançarà en primícia Total World War.

L'oferta per jugar, que inclou tornejos online i presencials, es distribuirà en tretze zones i 93 posicions de joc al Prat del Roure d'Escaldes i les novetats es centren en els e-sports i en potenciar la realitat virtual i els simuladors de motor.