Les organitzacions també donen suport a querellar-se per vulneració dels drets sindicals

Tots els sindicats de funcionaris donaran suport a les mesures que es proposaran a l’assemblea de demà per rebutjar la nova llei de la funció pública. Entre les propostes hi ha la convocatòria d’una vaga general indefinida i la presentació de querelles contra la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega; contra el Govern i contra la Sindicatura per admetre a tràmit un projecte de llei que s’ha registrat sense les signatures dels representants sindicals de la comissió consultiva. A banda, la plataforma de funcionaris també planteja presentar una denúncia als tribunals i estaments europeus per la vulneració dels drets

