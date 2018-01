El cos ha atès la demanda francesa però està en espera que li confirmi la participació del cotxe

La policia ha identificat quatre o cinc cotxes susceptibles d’estar implicats en el tiroteig del 16 de gener a Perpinyà per un presumpte cas de venjança. La policia francesa va contactar amb l’andorrana per comunicar-li que les càmeres de videovigilància del carrer on van succeir els fets van detectar la presència d’un Audi A4 vermell de matrícula andorrana i li va sol·licitar col·laboració per tal de localitzar-lo. Fonts coneixedores del cas han confirmat que el cos de policia té controlats quatre o cinc vehicles que respondrien a la descripció efectuada pels agents francesos. No obstant això, a banda de localitzar

#1 FrancAnd

(30/01/18 07:01)