Els botiguers se senten més segurs des que hi ha més agents i temen que quan finalitzi el dispositiu torni el contraban

Els comerciants del Pas de la Casa donen suport a l’augment d’agents de policia que s’han destinat al poble des que va començar l’any en el marc de la lluita contra el contraban de tabac. La iniciativa agrada als botiguers, que creuen que “aquesta activitat delictiva dona mal nom al Pas i ens perjudica a nivell d’imatge”, diu un d’ells. Un altre confirma que acabar amb “aquesta xacra que patim és bo per a nosaltres però també per al país, i des que hi ha més agents hem vist com es reduïa el nombre de persones que venen a buscar

