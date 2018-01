Viatges Regina anuncia més de 900 places per a vols des de La Seu

L'empresa comercialitzarà 48 vols que connectaran amb els aeroports de Marsella, Palma i Madrid

Actualitzada 29/01/2018 a les 21:24

Redacció Andorra la Vella

Viatges Regina posarà a la venta un total 912 places distribuïdes en 48 vols entre l'aeroport d'Andorra-La Seu i els de Marsella, Palma i Madrid entre els dies 9 de març i 1 d'abril. Les previsions d'ocupació són molt bones. De fet, ja s'han registrat fins a 45 reserves que es troben en llista d'espera. El preu del bitllet per vol se situarà en els 110 euros, independentment de la destinació i s'efectuaran principalment els divendres i els diumenges.

Des de l'empresa es mostren molt positius i asseguren que esperen omplir més del 60% de les places disponibles. Segons el director general del grup Regina, Albert Vinseiro, la intenció és posicionar l'aeroport de La Seu com a l'opció principal per a l'època d'hivern: "el Pirineu té una gran trajectòria turística d'hivern i l'aeroport ha d'aprofitar-ho", va assenyalar. En aquest sentit, l'objectiu és facilitar als clients el trajecte, escurçant el temps de viatge per aconseguir atraure el màxim nombre de clients possible.