Critica les “proves de força” de l’executiva liberal amb el grup que van dur al trencament i que les reunions de càrrecs electes no eren vinculants i altres amb “menys gent, sí”

El conseller de Ciutadans Compromesos recorda l’encàrrec de la moció de censura com l’inici de la crisi liberal i remarca que el grup no havia de ser “el braç armat” de l’executiva, que apunta que escoltava les visions discrepants, en una entrevista a la ràdio del Diari.



El PS es queixa que al grup mixt se’ls ha volgut silenciar perquè són la veritable oposició al Govern.

Això són estratègies polítiques. Els socialdemòcrates es pensen que són la veritable oposició, doncs no. La veritable oposició és UL-CC, i li diré el perquè. Abans podia ser per nombre el grup liberal, perquè érem 8

#1 FrancAnd

(29/01/18 09:10)