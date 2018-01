La policia va arrestar una conductora amb una taxa d'alcoholèmia de 2,38 grams

Tres detinguts per violència domèstica La policia va detenir 17 persones la darrera setmana

Actualitzada 29/01/2018 a les 19:45

Redacció Andorra la Vella

La policia ha arrestat quatre persones residents com a presumptes autors d'un delicte de maltractament en l'àmbit domèstic, segons el balançs setmanal d'intervencions. Un d'ells, un home de 41 anys que va ser detingut dilluns passat a Encamp després que els agents fossin alertats per una discussió amb la parella al seu domicili. Un altre cas va ser el d'un home i una dona, de 43 i 38 anys respectivament a causa d'una agressió mutua. La policia també va detenir ahir diumenge un home acusat de maltractar a la seva filla major d'edat.

Durant la darrera setmana a més es van produir vuit detencions per positius per alcoholèmia. Entre ells, la d'una dona resident temporal de 28 anys que superava la taxa d'alcoholèmia de 2,38 grams per litre de sang i la d'un home de 25 anys, acusat de desobeir el codi de la circulació i de donar positiu amb 1,24 g/l. Finalment, el cos de seguretat va interceptar de matinada a Andorra la Vella un jove de 22 anys amb gairebé 1 gram de cocaïna i 5,9 grams de marihuana.