L'opinió de l'administrat es tindrà en compte en l'avaluació als funcionaris

Hi haurà un sistema perquè qui faci un tràmit pugui opinar sobre l’atenció rebuda

La reforma de la Llei de la Funció Pública recupera l’avaluació als funcionaris lligada als dos nous complements salarials, el de productivitat i el de carrera professional. Una de les qüestions que està sobre la taula és que també tingui incidència l’opinió de l’administrat en aquells llocs de treball relacionats amb l’atenció al públic. “Si hi ha una atenció al ciutadà aquest seria un dels paràmetres a afegir”, assenyala la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega.

En aquest sentit, i per poder recollir el parer de l’administrat, la ministra especifica que ja s’està treballant en el sistema per a poder-ho