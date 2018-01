Els arquitectes van visar 110.849 metres quadrats de projectes constructius l’any passat, un 78% més que el 2016

La xifra d’obra nova validada pel Col·legi d’Arquitectes va experimentar un augment notable l’any passat després d’un 2016 dolent. S’hi van visar 110.849 metres quadrats, un 78% més que els de l’any anterior (62.253) per a projectes de nova construcció. Des del Col·legi es veuen símptomes de recuperació, “una tendència a la millora”, assenyala la degana, Zaira Nadal, que hi afegeix, però, que “encara queda per fer”. I és que recorda que encara estan en la banda baixa si es fa la comparativa d’ençà que recullen l’estadística, l’any 2000. Aquell any es van visar uns 721.000 metres quadrats. Després va

