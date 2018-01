Ferida una dona al Tobotronc en caure de l'atracció

Les primeres investigacions apunten que no duia cordat el cinturó de seguretat

Actualitzada 28/01/2018 a les 20:27

Redacció Andorra la Vella

Una turista catalana de 54 anys ha resultat ferida aquest migdia en patir un accident al Tobotronc, a Naturlàndia. Segons han informat des del parc lauredià, l’incident s’ha produït sobre les dues de la tarda quan, per raons que encara es desconeixen, ha caigut de l’atracció en un dels revolts del trajecte i ha topat contra una de les tanques de seguretat. La dona ha estat evacuada en helicòpter fins a l’hospital de Meritxell. Per ara es desconeix l’abast de les lesions malgrat algunes fonts han assenyalat que no eren d’extrema gravetat. Segons les primeres investigacions, no portava cordat el cinturó de seguretat. En el mateix trineu, hi viatjava una menor familiar de l’accidentada que ha resultat il·lesa. La menor “sí que portava el cinturó de seguretat cordat”, han indicat des del parc.

L’incident ha obligat a aturar el funcionament del Tobotronc de les 14.15h a les 15.45h.