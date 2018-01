El PS demanarà que els participants a les primàries signin els valors del partit

La formació socialdemòcrata deixarà inscriure’s al cens fins al dia de la votació, el 3 de març

El PS va celebrar ahir el comitè directiu que va aprovar el reglament de les primàries obertes a tota la ciutadania que serviran per escollir el candidat a cap de Govern. La formació socialdemòcrata demanarà a les persones que no siguin militants que signin un compromís conforme estan d’acord amb els valors de l’esquerra o del centreesquerra que professa el partit. “Té un sentit de compromís amb el PS i amb l’ideari que defensa i proclama. Si vols votar un candidat se suposa que simpatitzes amb el partit i això serveix per fer explícit aquest pas”, va dir el secretari

