Un tall de llum de tres hores deixa sense servei l'avinguda Salou de la capital

Un tall en el subministrament elèctric va deixar sense llum diferents habitatges de l’Avinguda Salou d’Andorra la Vella durant unes tres hores ahir a la tarda. FEDA, que no va precisar quants edificis es van veure afectats per la incidència ni les causes d’aquest tall, va instal·lar generadors al carrer per continuar oferint el servei als particulars des d’ahir al vespre. Segons va informar la mateixa empresa, està previst que durant la jornada d’avui els tècnics de la parapública segueixin treballant per intentar solucionar la incidència que va provocar que diferents usuaris es quedessin sense servei. Els generadors es van