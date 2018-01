Dos veïns segueixen desallotjats per l'incendi de la Massana

L’home de 59 anys que va resultar ferit continua ingressat a l’UCI de cremats

Els veïns del 5è 1a afectats per l’incendi de dimecres en un edifici de l’avinguda de Sant Antoni, a la Massana, continuen sense poder tornar a casa. L’habitatge on residien va quedar afectat per l’aigua durant l’extinció de l’incendi, ja que viuen en el pis inferior d’on es va originar el foc. Els industrials de Govern han d’esperar a tenir el vistiplau d’una empresa externa que és l’encarregada de fer un informe d’habitabilitat. Els pisos més afectats són el 6è 1a, on es va originar l’incendi, i el cinquè.

Fonts de Govern van assegurar que “de moment els industrials no han