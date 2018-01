La primera secretària del PS, Susanna Vela, diu que de moment no tenen constància de més afiliats que vulguin optar a liderar el partit les pròximes eleccions generals

Susanna Vela és, des del passat mes de novembre, la primera secretària del PS. Com a membre del comitè executiu i directiu treballarà en la preparació de les primàries per escollir el candidat a cap de Govern de la formació a les eleccions generals.



El partit engega aquest cap de setmana el procés de primàries. Té pensat presentar-s’hi o s’ho mirarà des de la distància?

En principi no ho tenia pensat. Ja tinc prou feina com a primera secretària, i per tant ajudaré en l’organització del procés.



Anirà dins d’alguna candidatura?

En principi no. És un treball molt individual de les persones que vulguin