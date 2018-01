Ordre de captura contra Rafael Ramírez com a presumpte cap de la trama veneçolana de BPA

La fiscalia de Veneçuela dictarà en els propers dies una ordre de recerca i captura internacional contra Rafael Ramírez, expresident de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), com a presumpte cap de la trama veneçolana de BPA. El fiscal general, Tarek William Saab, ho va anunciar ahir en una roda de premsa en què va indicar que se l’acusa de cor­rupció per haver-se quedat amb cabals públics que havia d’administrar, de blanqueig i d’associació il·lícita. El ministeri públic veneçolà considera que “és impossible” que l’expresident de PDVSA no estigués assabentat de “la trama de corrupció” d’Andorra. “Rafael Ramírez ha de respondre